河南中学老师与学生母亲搞婚外情 儿子知真相身心受创致休学

《中国新闻周刊》报道，河南省焦作市一名男性中学历史老师涉嫌与学生家长发生婚外情，导致学生身心受创，被迫休学两年。目前，涉事教师已承认相关行为，并被校方暂停职务及教学工作，案件正由纪检部门调查，预计将于8月初公布最终处理结果。

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举报人崔先生透露，他与妻子于2006年结婚并育有一子，婚后妻子没有工作，便决定前往市区陪读。2022年，经查阅聊天记录，他发现妻子与中学历史老师周某有不当关系。据悉，崔先生与周某妻子为初中同学，两人的伴侣则于其聚会中互相认识。知道妻子不忠后，崔先生当时考虑家庭及正值青春期的子女成长，选择忍让并提醒妻子以家庭为重。

涉事历史老师奖状。微博@中国新闻周刊

指控对方违反师德未果

惟至2024年，两人仍维持联系，妻子更在孩子生病出院后，将其与周某的不当关系告知孩子，导致崔先生与妻子随后离婚，孩子亦因身心受到严重影响，一直休学至今。

崔先生称，他于2026年3月先后向涉事中学及焦作市纪委驻市教育局纪检组进行举报，指控周某违反师德，但事隔约三个月，有关部门仍未有反馈具体的处理结果。

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两人聊天记录。微博@中国新闻周刊

校方证实涉事教师已认罪

涉事中学负责人王先生周三（29日）回应指，校方在接获举报后已安排与周某面谈，对方亦承认相关问题。校方随即停止其职务及教学任务，等待纪检部门的调查结果。王先生对涉事教师的行为表示惋惜，并确认崔先生孩子的学籍虽在该校，但一直未有入学。

同日，焦作市纪委驻教育局纪检组工作人员亦证实收到崔先生的举报，并指崔先生曾多次到现场查询案件进展。纪检组表示案件目前仍在办理中，暂未有最终处理意见，有结果后会及时通知举报人。

