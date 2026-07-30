南京Adidas｜女客脱剩内衣遭店员掀帘走光 临时试身室被揭违规霸占走火通道

江苏南京一名女子在Adidas专柜试衣期间，遭店员突然拉开临时试身室门帘，导致仅穿内衣的她被门外男顾客看到，尴尬不已。事件曝光后，店方一度否认涉事者为员工并拒绝提供闭路电视片段。被内地传媒介入揭发该试身室属违规搭建，甚至霸占走火通道。最终品牌方承认责任并当面致歉及作出赔偿。

经理扯谎卸责拒交CCTV

据内媒荔枝新闻报道，事发于南京景枫中心的Adidas专门店。女事主张女士忆述，当时她正在店内一个临时试身室内试穿连身裙。正当她脱下外衣、全身仅穿著内衣之际，试身室门帘突然被一名店员从外拉开。由于该试身室极为靠近人流密集的收银台，张女士走光一幕随即被门外的男顾客目击，令她感到极度难堪。

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事发后，该店店长初时态度强硬，坚称拉开门帘者并非店内员工，更拒绝向张女士提供闭路电视片段。然而，张女士在翌日亲自认出肇事者正是该门市的职员，当场拆穿店长谎言。

张女士随后向商场管理处投诉维权，惟商场方面却声称涉事的临时试身室是商户违规自行搭建，与商场无关。经内地记者实地调查更发现，该试身室不仅未经审批，更紧贴防火门并严重占用走火通道，构成重大消防安全隐患。

在传媒介入及舆论压力下，Adidas品牌方最终妥协并作出回应。品牌方承认是驻店代表贸然拉开门帘，并坦承新任店长在处理危机时手法失当。针对占用走火通道的问题，涉事门市已被相关执法部门处罚。品牌方已当面向张女士郑重致歉及作出赔偿，而张女士最终亦表示接受处理结果。