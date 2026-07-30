西九龙站｜高铁古惑男「大麻扮茶叶」 闯关传刺鼻异味被截｜有片

高铁西九龙站海关近日侦破一宗涉嫌利用茶叶袋作掩饰的跨境走私毒品案。据内地海关总署周二（28日）通报，西九龙站海关关员在口岸旅检大厅进行日常监管时，截查了一名经高铁入境、但未有主动向海关申报的男子。关员在该名男子的行李箱中，检获多个散发出强烈刺鼻异味的茶叶罐，并在内里的密封茶叶袋内起出净重13.68克的大麻。案件目前已移交海关缉私部门作进一步跟进。

大麻净重达13.68克

通报指出，事发当日，该名涉案男子在进入海关监管区时，因形迹可疑且未有主动向海关作出申报，被当值的海关关员进行「挑查」（即随机抽样详细检查）。

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在检查该男子的行李箱期间，关员随即闻到箱内传出极为强烈且刺鼻的异常气味。关员顺着气味源头搜查，在行李箱中翻出数个茶叶罐。关员打开茶叶罐进行深度检查时，赫然发现密封茶叶袋内并非一般茶叶，而是藏有用作伪装、疑似植物大麻的绿色碎叶，净重达13.68克。

涉案绿色碎叶其后经内地专业检验机构进行毒品定性鉴定，证实检出四氢大麻酚（THC，即大麻的活性成分）成分，确认该批植物为大麻。涉案男子随即被依法扣查，案件已正式移交缉私部门处理。

海关发言人重申，根据内地《刑法》规定，走私、贩卖、运输、制造毒品均属严重刑事罪行。无论涉案毒品数量多少，都应当追究刑事责任，予以依法严惩。由于正值暑假北上通关的高峰期，不少港人会乘搭高铁往返内地与香港，海关呼吁旅客必须严格遵守口岸申报法律，切勿心存侥幸协助他人携带来历不明的物品过关。