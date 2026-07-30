伊朗局势｜也门胡塞武装研红海收费 传中国船只获豁免

消息人士向路透社透露，伊朗支持的也门叛军「胡塞武装」正考虑对驶经红海南端曼德海峡的商船征费。据报中国船只可获豁免相关费用。

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旨在常态化征收国际水道通行费

胡塞武装上周一才宣布对沙特阿拉伯实施海上封锁。路透社引述消息人士表示，胡塞武装正研究向大部分驶经曼德海峡的船舶收通行费，目前尚未确定实施时间。航运要道曼德海峡水道狭窄，连接红海南部与亚丁湾。

据区内知情官员透露，胡塞武装官员本月早前赴伊朗出席最高领袖哈梅内伊的葬礼时，伊朗官员已与他们讨论向曼德海峡过境船只征收通行费的问题。消息人士说，该计划旨在使有关当局向国际水道征收通行费的做法常态化，并进一步向美国施压。他们补充说，中国船只将免缴此类费用，胡塞武装也支持这项安排。

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也门政府：胡塞拟设收费专责机构

另据消息人士透露，中国已与胡塞武装直接接触，寻求确保中国油轮能安全驶经红海南部水域。中国是沙特石油的全球最大买家。不过，中国外交部并未证实曾与胡塞武装谈判，仅称正密切关注红海局势。

国际承认的也门政府的资讯部长埃尔亚尼也指胡塞武装在伊朗指导下，着手建立一套针对通过红海及曼德海峡的船只的收费机制，包括设立负责收费的专责机构。埃尔亚尼说，胡塞武装「意图将全球最具战略意义的海上航道之一，变成资助该民兵组织军事与恐怖活动的固定资金来源」。