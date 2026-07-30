驻京观察：衡水系跌下神坛 多校陷债务纠纷

以严苛「军事化管理」饱受争议的河北「衡水系」多间中学，近年相继陷入债务危机，标竿学校河北安平县志臻高级中学，更爆出官员侵吞学校资产丑闻。志臻中学创办人韩士辉上月实名举报，指控衡水市自然资源和规划局副局长崔庆雷、安平县供电公司党委副书记马宁、原县人大常委会主人崔跃东等多名在职及退休官员，「2021年，我被逼以2元（人民币，下同）价格将学校40%股权，转让给崔庆雷父亲和马宁岳父，股权价值8亿元。」引发外界关注。衡水官方已成立联合调查组介入。

本世纪初，衡水中学、衡水二中等公办名校凭高考成绩声名大噪，一批依托其资源兴办的民办学校涌现。其中号称投资20亿、依托衡水二中师资力量创办的志臻中学，是民办教育的亮眼标竿，曾连续4年高考600分以上学生突破千人，吸引大批学生求学，每年带来数亿元可观营收。

惟随近年内地高考改革，河北持续规范民办高中跨区招生，2021年明确这一比例不超30%，并逐年递减。失去「拔尖」外地高材生渠道后，「衡水系」高考奇迹不再，成绩一年不如一年。

「衡水系」的扩张浪潮亦戛然而止，转入收缩期，多间中学更陷债务纠纷。内地媒体报道，去年，志臻中学因资金链断裂无法偿还6300万元借款，债权人申请法院拍卖学校股权；而本月，学校另一笔3.2亿元借款也到期。衡水泰华中学、滏阳中学、廊坊志鸿高级中学有限公司等学校，同样因债务纠纷等原因被列执行对象。单是泰华中学涉及债务金额便逾亿元。

有民办教育投资人分析，「衡水系」债务纠纷源于重资产投入过大，比如泰华中学不仅在河北布局多间学校，还将触角伸至河南、山西、内蒙，而伴随房地产行业进入调整期，背后地产投资人无力持续向学校输血；同时，河北全面收紧异地招生，亦令民办学校生源规模萎缩，学费收入同步下滑。

杨浚源