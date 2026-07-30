Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

驻京观察：衡水系跌下神坛 多校陷债务纠纷

即时中国
更新时间：08:23 2026-07-30 HKT
发布时间：08:23 2026-07-30 HKT

以严苛「军事化管理」饱受争议的河北「衡水系」多间中学，近年相继陷入债务危机，标竿学校河北安平县志臻高级中学，更爆出官员侵吞学校资产丑闻。志臻中学创办人韩士辉上月实名举报，指控衡水市自然资源和规划局副局长崔庆雷、安平县供电公司党委副书记马宁、原县人大常委会主人崔跃东等多名在职及退休官员，「2021年，我被逼以2元（人民币，下同）价格将学校40%股权，转让给崔庆雷父亲和马宁岳父，股权价值8亿元。」引发外界关注。衡水官方已成立联合调查组介入。

本世纪初，衡水中学、衡水二中等公办名校凭高考成绩声名大噪，一批依托其资源兴办的民办学校涌现。其中号称投资20亿、依托衡水二中师资力量创办的志臻中学，是民办教育的亮眼标竿，曾连续4年高考600分以上学生突破千人，吸引大批学生求学，每年带来数亿元可观营收。

惟随近年内地高考改革，河北持续规范民办高中跨区招生，2021年明确这一比例不超30%，并逐年递减。失去「拔尖」外地高材生渠道后，「衡水系」高考奇迹不再，成绩一年不如一年。

「衡水系」的扩张浪潮亦戛然而止，转入收缩期，多间中学更陷债务纠纷。内地媒体报道，去年，志臻中学因资金链断裂无法偿还6300万元借款，债权人申请法院拍卖学校股权；而本月，学校另一笔3.2亿元借款也到期。衡水泰华中学、滏阳中学、廊坊志鸿高级中学有限公司等学校，同样因债务纠纷等原因被列执行对象。单是泰华中学涉及债务金额便逾亿元。

有民办教育投资人分析，「衡水系」债务纠纷源于重资产投入过大，比如泰华中学不仅在河北布局多间学校，还将触角伸至河南、山西、内蒙，而伴随房地产行业进入调整期，背后地产投资人无力持续向学校输血；同时，河北全面收紧异地招生，亦令民办学校生源规模萎缩，学费收入同步下滑。

杨浚源

最Hit
公屋长者住户厕所改用折门 保留原有木门变1物增储物空间？网民：佩服长者的心思
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
生活百科
15小时前
朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！
朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！
饮食
20小时前
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
影视圈
18小时前
香港机场小巧思？港人赞行李输送带增1细节有心思「呢个城市令我好自豪」 网民：香港人效率世一
香港机场小巧思？港人赞行李输送带增1细节有心思「呢个城市令我好自豪」 网民：香港人效率世一
生活百科
17小时前
李泳汉印度返港近照曝光 细节疑揭婚姻现况 施明骨灰仍「下落不明」 懒理爸爸李家鼎感受
李泳汉印度返港近照曝光 细节疑揭婚姻现况 施明骨灰仍「下落不明」 懒理爸爸李家鼎感受
影视圈
12小时前
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
社会
19小时前
星岛申诉王 | 港童破解土耳其雪糕戏法评价两极　土耳其老板揭行业在港式微真相
申诉热话
13小时前
周润发1.6亿山顶独立屋求售4年无人问津再劈价 持货16年全屋新装修从未入住竟然「冇人吼」？
周润发1.6亿山顶独立屋求售4年无人问津再劈价 持货16年全屋新装修从未入住竟然「冇人吼」？
影视圈
9小时前
美国议息｜凌晨2时揭盅 今次被喻「最难预测」 市场料按兵不动 9月加息仍有悬念
美国议息｜联储局连续第五次维持利率不变 三人投反对促加息 十年来首次
宏观经济
6小时前
何伯离世丨何煊心理报告揭晚年严重抑郁 感觉遭何太背叛、被社会孤立 临终与子女和好释怀
01:04
何伯离世丨何煊心理报告揭晚年严重抑郁 感觉遭何太背叛、被社会孤立 临终与子女和好释怀
影视圈
16小时前