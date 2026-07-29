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内蒙男研「正当防卫」条例挑衅邻居夺命 法庭判故意杀人囚终身

即时中国
更新时间：22:16 2026-07-29 HKT
发布时间：22:16 2026-07-29 HKT

内蒙古男子黄某因遛狗问题，对邻居胡某怀恨在心。黄某多次搜索、收藏正当防卫相关法律案例，之后故意挑衅胡某，胡某情急之下捡木板打黄某，黄某掏出刀刺中胡某致死。黄某称自己属正当防卫，内蒙古锡林郭勒盟中级法院认为其不是正当防卫，以故意杀人罪判处其无期徒刑，内蒙古自治区高级人民法院维持一审判决。近日，法院案例库公开了该案内容。

内地《现代快报》报道，黄某与胡某二人曾因遛狗等琐事产生纠纷，黄某因此记恨胡某。2023年9月3日晚，黄某带了一把折叠尖刀在屋苑内扔垃圾，与正在遛狗的胡某相遇，黄某故意言语挑衅对方，二人发生争执。

胡某捡起地上一块木板打黄某，黄某掏出折叠刀捅刺胡某颈部一刀，致其倒地。随后黄某报警，胡某被送医，经抢救无效死亡。法院查明，案发前黄某多次通过手机检索、收藏正当防卫相关案例及法律问答。

此案的争议焦点是：黄某的行为是否构成正当防卫。法院认为，正当防卫应当同时符合起因、时间、意图、对象、限度五个条件，缺一不可。相关条例规定:「对于故意以语言、行为等挑动对方侵害自己再予以反击的防卫挑拨，不应认定为防卫行为。」

对于是否属于「防卫挑拨」可以结合双方是否存在积怨、行为人是否事先准备作案工具以及是否主动挑起冲突等因素进行综合判断。

因「防卫挑拨」行为造成严重后果构成犯罪的，应当依法承担刑事责任。综合该案情节，足以认定黄某借防卫之名，行侵害胡某之实，不属正当防卫。

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