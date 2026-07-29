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撞样马斯克︱陕西烤肉店师傅变网红 老板：客人特意来合照︱有片

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更新时间：22:08 2026-07-29 HKT
发布时间：22:08 2026-07-29 HKT

人有相似的事常发生。不过今次竟是有内地普通平民，与世界首富马斯克（Elon Musk）撞样。

近日，有网民在社交平台发布一段影片，称陕西省铜川市一间餐厅的店员外貌极度酷似特斯拉（Tesla）创办人马斯克，影片随即在网络疯传并获得大量点赞，大批网民更特意致电该餐厅，指名要寻找这位「马斯克同款烤肉师傅」。

据该餐厅合伙人李先生表示，在网络意外爆红的当事人马先生今年40多岁，本身就是店内的烤肉师傅。其实在网络走红前，食客已常指他长得与马斯克神似，并主动要求与其合照。没想到这次的影片引发巨大关注，

当事人马先生在接受传媒访问时坦言，自影片爆红后的短短两天内，已有十多人专程到店寻求与他合照，店内的客流量也比往日有所增加。

他又指出，日常工作十分繁重，每天早上九时便要到店准备，往往要忙碌至深夜十一二时后才能休息。面对突如其来的网络关注，他坦言自己唯一的感受是「有些紧张」。

对于未来会否转型为网络红人，马先生表示目前会考虑开设个人社交媒体账号。不过，对于直播带货等新兴网络商业模式，他直言自己「从未接触过」，目前对此还不太了解。马先生承认，走红后确实已有不少合作机会主动找上门，自己也愿意保持开放态度，尝试一些新的发展机会。

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