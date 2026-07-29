沈阳女高铁大声讲电话遭投诉 讹称「全家体制内」终被揭真相︱有片
更新时间：19:45 2026-07-29 HKT
发布时间：19:45 2026-07-29 HKT
发布时间：19:45 2026-07-29 HKT
在公众场所作出缺德行为，被他人质疑反称自己有「靠山」，企图要对方惧怕。周一（27日），内地网络热一段影片，据悉在沈阳高铁上，一名女子被指大声聊微信，被其他乘客和乘务员提醒，女子竟表示有「后台」，事件即时引起网络热议。当地公安局今日（29日）作出通报，证实涉案女子言论内容捏造。
据网传影片所见，女子被质疑滋扰其他乘客后，嚣长称称「全家体制内」、「朝阳『地头蛇』」，甚至声言「我打个电话你也不好过」，又嘲讽提醒者收入低。此外，反认为旁边小孩声音吵到她。
辽宁北票市公安局通报，近日，网络平台出现「朝阳女子高铁喧哗被劝阻后叫嚣全家体制内」等相关影片。北票市公安局调查，片中涉事23岁洪姓女子为朝阳北票市某乡镇居民，其本人及家庭成员均无公职人员身份和任职经历，相关言论系本人捏造，与事实不符。公安部门已对其不文明行为进行批评教育。
最Hit
俞琤疑健康出问题 个人骚哽咽发表「最后一次」言论 两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
2026-07-28 19:30 HKT
超级厄尔尼诺︱料极端降雨更频繁 前天文台长指今年台风较少但热浪逼人 中暑或成「隐形杀手」
2026-07-27 18:55 HKT