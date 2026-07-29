天津女维修手机太意泄密码 店主盗私密照「自肥」︱有片

天津近日发生一宗性质恶劣的侵犯个人隐私事件。一名女顾客将手机送修，店主竟以「软件检测」为由索要解锁密码，随后暗中窥探并私自导出女顾客的数十张私人隐私照片。女顾客发现后愤而报警，并已正式向法院提起诉讼。



事发于7月25日下午，天津的付女士因手机屏幕损坏，前往当地一家手机维修店修理。由于临时有事，付女士将手机留下后便先行离开。约下午5时半，店主致电付女士，声称需要进行软件功能检测，要求其提供手机锁屏密码。

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付女士不疑有他，便将密码告知对方。至傍晚6时半，店主通知付女士手机已修妥。由于店主即将关门，双方约定于翌日下午取机。



到了翌日，付女士到店取回手机。在回程路上，付女士准备登录自己的微信，却发现手机上残留著店主账号的登录记录。付女士对随即打开手机的「屏幕使用时间」功能进行检查。



数据显示，手机相册和微信曾被打开。由于相册内存有大量个人隐私照片，付女士随即报警。



警方接报调查，确认店主曾私自翻看付女士的手机，并将其中40多张私人隐私照片保存至个人电脑中。警员当场要求店主删相。虽然对方作出道歉，但付小姐并不接受，决定向法院线上提诉。