良子登峨眉｜逾170kg网红吃播减重挑战 体力透支被抬落山｜有片

网络世界为博眼球不惜「揾命搏」。据内地媒体《潇湘晨报》今日（29日）报道，内地一名身高166.5厘米、体重高达343斤（约171.5公斤）的知名吃播KOL「良子」（原名李占良），近日高调发起「徒步挑战峨眉山」活动。



由于其体重极度超标，登山时因心肺与关节负荷过重，最终在半山腰体力透支晕倒，需由景区救援人员用担架抬送下山，引发网民排山倒海的热议。

「物理外挂」竹竿托巨肚

现年33岁的良子以暴饮暴食的「大胃王」吃播走红，近期宣称要痛改前非认真减肥，并在多名友人陪同下挑战攀登山势陡峭的峨眉山。网上流传的影片显示，良子因腹部脂肪严重下垂遮挡视线，登山时只能一步一台阶、双手死死搭在同伴肩膀上极其艰难地前行。

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为了协助其前行，同行友人甚至找来长竹竿，从下方合力托举着其沉重的巨型腹部，被网民调侃为「物理外挂」。然而，这种极危险的登山方式终在半山腰出事，良子爬到一半便因缺氧及精疲力竭当场晕厥，友人无奈报警。峨眉山景区应急救援人员随后证实，确实派出搜救小组及担架将良子抬下山。

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网民质疑博流量滥用资源

事件曝光后迅速点燃舆论，不少网民对于此类搏取流量的「自残式减肥」感到反感。医学专家、前医生谭秦东更公开痛批，给极重度肥胖患者出主意去爬峨眉山的人「简直缺德」，直指超重人士爬山时，膝关节承受的压力是体重的数倍，极易诱发猝死、关节永久性损伤或急性心脑血管疾病，直言良子「运气好才没有送命」。

此外，网民亦质疑其行为严重滥用公共救援资源。景区发言人重申，游客购票时均会发放安全风险告知提示，呼吁所有游客切勿为了拍片作秀而盲目挑战极限，必须敬畏自然、量力而行。