菲尔兹奖｜《广西日报》特稿《王的猜想》炒价¥65元 网民：现代版洛阳纸贵

一篇原价1.35元（人民币，下同）的《广西日报》，在二手平台被炒至65元一份，上演了当代版「洛阳纸贵」。这背后是数学家王虹斩获菲尔兹奖后，一篇题为《王的猜想》的特稿引发了全网收藏热潮。如今报社的印刷机已「冒烟」赶印，官方原价加印版也已正式面市。

特稿并非「天才逆袭」爽文

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7月23日，35岁的广西籍数学家王虹荣获菲尔兹奖，成为首位获此殊荣的中国籍女性。两天后，《广西日报》25日于头版刊发特稿《王的猜想》。标题中的「王」字一语双关，既是姓氏，也是对「数学女王」的加冕；「猜想」则指代她攻克的三维挂谷猜想。文章刊出后迅速引发网路共鸣。

由于线下报纸以定向订阅为主、零售较为稀缺，大量网友纷纷涌入二手平台求购。原价1.35元的当期报纸，二手交易标价普遍在20元至50元不等，个别卖家标价更高达65元，部分店铺甚至显示已售出超过500单。

许多买家并非单纯跟风，而是被文章所呈现的真实人生所打动。该篇特稿没有套用「天才逆袭」的爽文模板，而是真实刻画了王虹压线考入北大、经历反复自我怀疑后，依然选择「慢一点、绕一点」并最终抵达终点的历程。不少网友表示要买来裱框收藏，以纪念这份文字与榜样的力量。

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每人限购3份加印版报纸

7月28日，《广西日报》在评论区回应网友热情：「已经在加急赶印啦！机器都要冒烟了，一有新消息小编就会通知大家。」面对私信「轰炸」与一报难求的局面，广西日报于7月29日宣布加印，并于当日下午3点通过广西云客户端「21号铺」商城以1.35元原价发售，每人限购3份。

针对二手平台的高价炒作，官方特别提醒消费者警惕非官方购买连结。南宁本地读者可在指定时间前往广西日报社报史馆自取，外地读者则需自理邮费，由顺丰快递发货。

面对这场购报热潮，有网友再次感慨，这真是上演了一场「当代版洛阳纸贵」。