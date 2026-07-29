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八一建军节︱解放军《制胜》宣传片装备「大晒冷」 四川舰实射画面首度公开︱有片

即时中国
更新时间：17:07 2026-07-29 HKT
发布时间：17:07 2026-07-29 HKT

解放军建军99周年之际，军方推出名为《制胜》的宣传片，最新现役武器在预告片中几乎全面亮相，其中包括多款对台作战「王牌」。全球首艘配备电磁弹射的076型两栖攻击舰四川舰，实射画面也首度公开。

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内地《环球时报》报道，中国解放军新闻传播中心周二（28日）公布，将在中国「八一建军节」推出思想解读类融媒体片《制胜》。当日发布的3分多钟《制胜》主题曲影片中，解放军海陆空和火箭军最新现役武器几乎全面亮相，当中包括多款对台作战「王牌」。

四川舰被称「无人机航母」

《环球时报》称，片中四川舰发射新型多功能干扰弹、191远程箱式火箭炮实弹射击大口径火箭弹的画面，都是首度公开亮相，「展现出解放军远程精确火力打击的硬核实战能力」。

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有「无人机航母」之称的四川舰由中国自主研制建造，去年11月完成首次海试。 076型是中国迄今吨位最大、也是首艘装备电磁弹射器的两栖攻击舰，可弹射大型无人机执行攻击和侦察任务。

对于影片中曝光的四川舰实射干扰弹画面，中国军事专家张军社向《环球时报》表示，该型干扰弹与舰上配备的近程防空导弹、近防炮搭配，共同构建舰载末端防御体系，用于拦截来袭导弹等各类威胁目标。

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