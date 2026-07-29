云南14岁女初中生提醒同学勿睡觉 遭教师扯发掌掴 

据内媒《中国新闻周刊》报道，云南省西双版纳州一名14岁女初中生因在课间离开座位，提醒同学切勿睡觉，遭到巡查教师以「随意走动及扰乱课堂纪律」为由，当众拉扯头发及掌掴面部。女初中生事后出现严重心理创伤，当地教育体育局认为涉事教师管理失当且处事粗暴，给予记过处分，警方亦已就事件进行行政立案调查。

提醒同学惹误会

涉事女生韩小璐（化名）就读于勐腊县第二中学，据其父亲韩先生透露，班主任曾授权女儿，若遇到巡查班级纪律，可提醒并叫醒课堂上睡觉的同学，以免班级整体评分被扣。5月27日上午，韩小璐所在班级正在上物理课时，该校白姓教师恰巧在教室外巡查纪律，韩小璐见状跑到教室后方，拍打课桌叫醒两名睡觉的同学，随后返回座位。未料白姓老师在未有询问及了解情况下便冲入教室，并当著全班师生面前拉扯韩小璐的头发、捏脖子及掌掴面部。

韩小璐随后向班主任及年级组长求助，称遭到老师莫名殴打，要求与父母联络，惟两名老师在翻看闭路电视片段后，并未即时处理事件。直至接近中午时分，韩小璐借学校宿管员电话与父亲取得联系，韩先生随即赶到学校进一步了解情况，期间白姓老师一度与韩先生发生冲突。

女生患焦虑抑郁状态

据勐腊县教育体育局称，事发后学校全程安排教师陪同韩小璐前往医院检查，结果显示其头部CT未见明显异常，脸部及头部无明显外伤或身体实质损害，亦有心理健康老师对韩小璐进行心理辅导。

然而，韩先生表示，女儿事后出现失眠、紧张、恐惧及厌学等情绪，至今仍未能返校上课，多次回忆被打时的情景。经勐腊县人民医院及西双版纳州人民医院先后诊断，均确认其处于「焦虑抑郁状态」，建议转至精神专科医院就诊。

医院精神科报告。微博@中国新闻周刊

涉事教师被记过

勐腊县教育体育局表示，就白姓老师违规问题，局方已于6月18日立案调查。依据校方报告、闭路电视记录及其他部门相关资料，认为白姓老师在未有详细核实现场情况下，便透过暴力形式进行处置，决定给予涉事白姓教师记过处分，对另外两名处置不当的相关教师作批评教育处理。此外，勐腊县公安局亦于6月3日就事件开展行政案件立案调查。

教育局对涉事白姓老师给予记过处分。微博@中国新闻周刊

警方立案报告。微博@中国新闻周刊

对于目前的处理结果，韩先生表示不完全认可，称已向西双版纳州教育体育局等上级部门继续反映情况。

