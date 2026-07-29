熊本地震︱交通瘫痪游客滞留 在日华人组织义载至福冈

日本九州岛熊本县发生7.1级强烈地震后，当地余震不断，陆路交通及新干线更一度陷入瘫痪，导致大批自由行旅客及留学生滞留灾区，甚至有旅客因而错过回程航班。在当地官方全力推进救援的同时，在日华人社群亦迅速发起自发性驰援，建立互助网络，连夜开车深入灾区，免费转运受困的同胞撤离至福冈等地。

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公路瘫痪塞足4小时 来回奔波接出13名旅客

在熊本市中心的中国留学生华（化名）向媒体忆述，主震发生时摇晃极其剧烈，眼前的商厦大楼都在左右狂摆，身后便利店的门更被震至自动关闭，极度吓人。主震后约20分钟又发生一次6.1级强烈余震，当时街上所有日本版手机的地震预警警报同时急促狂鸣。

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另一名在当地大学任教的中国籍教师明（化名）则在驾车途中亲历强震，车身整整左右剧烈摇晃了约40秒。他指出，是次强震的烈度达到了日本气象厅定义的最高级别「震度7」。虽然市中心生活秩序正逐步恢复，部分超市已重新营业，但由于铁路及公共交通全面停运，导致大量无车的游客及留学生被困市区，无法前往机场离境。

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面对旅客滞留，大批在日华人及团体随即于社交平台成立「熊本地震同胞互助群」，共享灾区水源、食物及避难所资讯。在福冈生活逾20年的华人宋先生是最早行动的义工之一，他于28日晚漏夜驾车前往熊本进行义载。

2小时车程遇塞车倍增

宋先生表示，由于地震导致高速公路瘫痪，大量往外疏散的车辆与往内推进的救援车辆挤满道路，平日2小时的车程被足足塞至近4小时。他漏夜来回奔波两趟，成功接出13名因交通中断而受困的自由行旅客（包括一对因而错过当晚返程航班的台湾夫妇）前往福冈安全区。



目前，多支来自东京等地的华人志愿队伍亦正连夜赶赴灾区，各方民间救援力量正持续向熊本汇聚。

