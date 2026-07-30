莫氏鸡煲｜铺头带货销量较高峰跌近95% 莫叔：为员工生计死顶

近年内地网红餐厅成行成市，但热度往往来得快、去得也快。随著「莫氏鸡煲」近期渐为香港市民所熟知，深圳饮食业也顺应这股潮流，不少店家纷纷推出各类「鸡煲」吸引顾客，希望率先抢占市场商机。



「莫氏鸡煲」负责人莫叔近日透露，目前面临极大的营运压力，但为了负担店内数十名员工的生计，依然必须咬牙维持经营。莫叔目前面对经营困局亦登上热搜。

日销暴跌不足20只

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近日，有深圳记者再次实地走访曾经红爆一时的「莫氏鸡煲」，无奈的是，这股流量狂潮已经退却。记者发现，如今店里的日销量已暴跌至不到20只。而尽管生意一落千丈，老板莫叔甚至还规划著要在深圳开分店，而这距离「莫氏鸡煲」爆红仅仅过了四个月。

「莫氏鸡煲」老板莫叔表示，当初为了应付爆量人潮，他砸下重金将4张餐桌扩建至60多张，然而庞大的投入并没有换来相对应的盈利。

因为现在店里硬生生塞进了20多人的直播团队，每天进行日夜两场直播。老板莫叔只能无奈叹气：「一点都不好玩，压力太大了，但不直播又不行，几十号人还等著我吃饭。」

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有数据显示，莫氏鸡煲在4月底正式直播带货，初期曾仅直播3小时，就卖出25万至50万元（人民币，下同）。但从近期流量看，7月以来店铺连续多日销售额仅为1万至2.5万元，跌幅达95%。

当被问到是否还希望再迎来一波热度时，他连连摆手直呼：「真的不敢再做了。」

爆红后改用饲料鸡

经历了这场流量暴风后，如今的莫叔只想重新装修老店，把菜品口碑踏踏实实地做回来。因为有不少食客指出，店家获得流量后便失去了初衷，将原本使用的走地鸡替换成大厂养殖的饲料鸡，导致菜肴失去原有的「鸡味」，品质大幅下滑；再加上最便宜的套餐不含配菜就要近300元，定价偏高且性价比不再，难以让消费者买单。

亦有网友也针对网红经济提出深刻反思，认为流量是一把双刃剑，虽然能带来一时的关注，但若品质与价格无法匹配，热度退烧的速度也会非常迅速。

同时也有网友强调，做餐饮若想留住顾客，核心始终在于美味的餐点与合理的价格；比起盲目追逐转瞬即逝的网红红利，回归本质、深耕菜品口味并踏实经营，才是实体店家长远发展的根本之道。

最高峰时日卖逾400只鸡

今年3月，拥有千万粉丝的内地美食KOL刘雨鑫发表了一条探店影片，意外让藏身于顺德村巷里的「莫氏鸡煲」一夜爆红。当时店家日销量从几十只猛增至四百多只，饕客甚至不惜排队排到凌晨四点。

事实上，莫叔在当初爆红时就已隐约感到不安。他曾恳求博主别拍得太好、在朋友圈假装休店、对外谎称使用冰鲜鸡，甚至还自己申请小号写差评，试图借此「劝退」客流，却依然挡不住蜂拥而至的人潮。然而，这股流量红利如今显然已经退去。