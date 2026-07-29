辽宁嚣张女高铁大声通话遭劝阻 狂言「全家体制内」遭警揭穿无公职背景｜有片

近日，一段「女子在高铁大声喧哗并自称全家体制内」的影片在内地网络疯传。据内媒报道，辽宁省一名23岁女子在乘搭高铁时，因用手机时大声通话遭到劝阻，其后竟向其他乘客嚣张叫嚣，声称自己「全家都在体制内工作」。当地警方介入调查后证实，该女子的言论全属虚构，当局已对其进行批评教育。

呛乘客「我是地头蛇」

据内媒引述目击者王女士指出，事发当日她由沈阳北站登车，涉事女子上车后便一直大声与友人进行微信语音通话，扰攘时间长达40分钟。期间，高铁乘务员及部分受滋扰的乘客先后上前，劝喻她降低音量以免影响他人。

警方通报。

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然而，该名女子非但没有收敛，反而情绪激动地与乘客发生激烈口角。在长达近半小时的争执中，她不仅试图将责任推卸，指责是别人的孩子吵闹在先，更口出狂言，高声自称「全家都在体制内工作」（全家都是公职人员），并且在朝阳市是「地头蛇」。女子自夸姐姐当了十年交警，是交警队长。她更恐吓其他乘客称：「你整我，我打一个电话，你也不好过，你懂吗？」

女子狂言「全家体制内」，自称是朝阳市的「地头蛇」。

警方火速查明真相

有关争执片段被上传至社交平台后，迅速引发网民热烈讨论。由于事件涉及敏感的「体制内人员」话题，大批网民要求彻查该女子的家庭背景。

针对持续发酵的舆论，北票市公安局于29日发布官方通报。警方表示，经严格核查，确认涉事的洪姓女子仅为当地乡镇的普通居民。其本人及家属均无任何公职人员身份，其在车厢内的言论纯属捏造虚构。

公安部门表示，已针对洪女的不文明行为作出严肃的批评教育。外界普遍认为，警方此次火速通报澄清，有效防止了单一的乘客纠纷事件被过度演绎为公职人员滥用特权的社会猜测，迅速平息了公众疑虑。