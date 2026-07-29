中美AI战｜特朗普即时禁中国机械人与电网逆变器入美 促制造业回流美国

中美人工智能（AI）战线进一步扩大！美国特朗普政府于当地时间周二（28日）公布一项强硬新禁令，旨在保护美国的AI供应链免受所谓「国家安全威胁」，并极力促使关键产业回流美国生产。美国联邦通信委员会（FCC）宣布更新其「受管制清单」，即时禁止中国新型先进机械人设备及电力逆变器（Power Inverter）的新机型进口。

忧变间谍工具及植入恶意程式

综合路透社等外媒报道，是次禁令将外国生产的人形机械人、四足机械人，以及用于连接再生能源与数据中心电网的联网型电力逆变器纳入管制。FCC发表声明指出，这些设备可能制造供应链漏洞，引发威胁美国关键基础设施的网络安全风险。

FCC主席卡尔（Brendan Carr）表示，机械人收集的敏感数据可能被恶意利用于监视美国民众，而逆变器则被忧虑可能遭植入恶意程式。禁令自公布日起立即生效，适用于所有尚未上市的新机型，但 FCC同时保留撤销已在美销售机型授权的权利。据悉，许多非中国供应商将获得豁免，做法与早前限制无人机及路由器的禁令一致。

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华为、阳光电源及宇树科技料受重创

市场预计，此举将重创中国多间龙头企业。在机械人领域，全球市占率接近两成、近期被美国防部列入「中国军事企业」名单的「宇树科技」料受直接冲击；而在逆变器方面，全球最大生产国中国的两大巨头「阳光电源」及「华为」亦在受影响之列。

针对美方的无理打压，中国外交部发言人曾多次作出坚决回击，痛斥美方泛化国家安全概念，无理设限打压中国企业。中方敦促美方立即纠正错误做法，并强调将采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。