熊本地震｜中国留学生躲杂物间逃灾劫 直呼天旋地转几十秒企唔稳

日本九州岛熊本县于当地时间周二（28日）下午4时27分，发生黎克特制6.8级强烈地震，震源深度仅10公里。当地时间7月29日，日本首相高市早苗在首相官邸表示，截至当天8时30分，熊本县地震已造成13人死亡。多名正在当地旅游的中国游客与留学生亲历生死边缘的惊魂，并在事后讲述了他们的避险经过。

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商场二楼瞬间塌陷

据红星新闻，地震发生时，中国留学生于英（化名）正在熊本市区一家商场二楼购物。她忆述当时一瞬间「天旋地转、无法站稳」，头顶的吊灯与商场门口的巨型吉祥物摆设都在剧烈左右摇摆。混乱中，她瞥见一个仅容一两人的杂物房，随即躲入其中暂避，直言「感觉震动持续了几十秒，极度恐慌」。

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于英在震动减弱后逃出商场，原本打算乘火车前往福冈离境，惟抵达火车站后发现熊本站已关闭，列车全线停运。在当地居民指引下，她最终在手机电量仅余30%的无助情况下，顺利撤离至附近的避难所安置，避难所管理员热心为其寻获充电器解困。

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亲睹城墙倒塌 连夜撤往福冈

另一名在知名景区「熊本城」观光的游客方言（化名）亦经历了惊险一刻。他表示刚买完门票便遇上猛烈震动，根本无法站立，唯有跟随当地居民蹲在地上。随后，他听到「轰隆隆」的巨响，惊见熊本城外墙的石块接连滚落护城河，扬起漫天沙尘。

有网民拍下熊本城围墙倒塌的一刻。

方言坦言这是他首次亲身感受到地震的恐怖，随即决定放弃参观行程，步行返回酒店暂住，并计划翌日约车撤往福冈。地震发生后，日本气象厅已向受灾地区发出余震及山泥倾泻警报，首相高市早苗已调派数百名自卫队员参与连夜搜救，当局呼吁在当地的旅客必须密切留意最新安全资讯。

