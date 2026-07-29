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董军访文莱︱苏丹乐见两军交流 中方愿加强海上合作维护南海和平

即时中国
更新时间：12:20 2026-07-29 HKT
发布时间：12:20 2026-07-29 HKT

7月28日，文莱苏丹哈桑纳尔在斯里巴加湾会见到访的中国国防部长董军。文莱苏丹哈桑纳尔表示，文中两国关系深厚，目前正共同构建命运共同体。

文方将坚持「一中政策」

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文方将坚持奉行一个中国政策，并感谢中方支持东盟中心地位，以及协助文莱推动「2035宏愿」发展计划。他期望双方在地区事务上持续加强合作。

哈桑纳尔指出，防务合作是两国战略合作伙伴关系的重要一环。近年来，双方军队在机制性对话、人员往来及教育培训等领域取得实质进展。文方欢迎两军进一步深化交流，并期待更多中国海军舰艇访问文莱。

中国国防部长董军则表示，今年适逢中文建交35周年，两国在政治、经济、人文及多边领域均有深入合作，为大小国家间的平等互利提供了参考。

他认为，当前两军合作迎来新机遇，双方应持续提升各领域合作水平，以务实成果推动两国关系发展。此外，董军强调南海和平关乎地区各国利益，中方希望与文方加强海上安全等领域的务实合作，共同维护南海区域的和平与稳定。

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