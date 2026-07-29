外卖员跑8公里送救命药 顾客打赏50元遭网暴「太少」

河南郑州一名外卖员近日为顾客紧急配送救命药，17分钟完成8公里路程，获顾客发布视频表扬。然而，事件其后竟演变成「网络公审」，多名网民批评顾客50元（人民币，下同）打赏金额「太少」，引发舆论哗然。

涉事外卖员张帅源向媒体表示，7月26日接获一单由郑州市区配送人血白蛋白药物的订单。顾客来电表示家中病人急需用药，他随即赶赴取货，在确保安全下适度提速，最终以17分钟送达，较该路段常规配送时间缩短约3至5分钟。

网民留言。

网民留言。

外卖员表示强调当场已收取转账。

顾客情绪激动，当场向他道谢并打赏50元。张帅源称，平日日均收入约200元，该订单配送费16.7元，加上打赏共66.7元，已抵大半天收入。「顾客不打赏也没问题，平台规则也没强制要求」。

然而，顾客其后在社交平台分享此事，原意表扬外卖员，反遭网民指责打赏过少。张帅源得悉后在个人账号发文澄清，强调当场已收取转账，并呼吁公众停止指责顾客。

张帅源表示，「顾客已经出了跑腿费，不打赏我也觉得没有任何问题」。他现年23岁，从事跑腿配送已两年多，希望事件尽快平息，让顾客一家回复正常生活。不少网民亦批评「有些人就是吃饱了撑的」。