中国观察：本周政治局会议 料研判经济敲定五中

2026年已然过半，外部环境复杂多变，不确定性因素依然存在。每年7月底召开的中共中央政治局会议，是年度重要的年中关键会议，将总结上半年发展情况、部署下半年工作。如无意外，本周即将召开的政治局会议，将聚焦两大方向：研判统筹下半年经济工作，并可能确定二十届五中全会（中共第二十届中央委员会第五次全体会议）的召开时间。

翻查资料，自2013年以来，每年7月底的政治局会议，均将分析当前经济形势、部署下半年经济工作作为首要议题。总结上半年经济运行亮点与短板，针对内外环境变化、市场波动、民生发展等问题，明确下半年宏观调控基调、政策发力方向等，为实现全年社会经济发展各项指标，进一步巩固政策底盘，这一安排已成定例。

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今年上半年，内地经济表现稳健，一季度增长5%、二季度回落至4.3%，上半年整体同比增4.7%，仍处于全年经济增长目标4.5%至5%的区间内。受惠于AI硬件、新能源产品需求，上半年进出口总额创同期新高，但地产、民间投资拖累明显，居民消费信心修复偏慢。7月13日，总理李强在经济形势专家和企业家座谈上提出「加大逆周期调节力度，用好用足存量政策，预研储备增量政策」。

除部署经济工作外，敲定五中全会召开时间，或是本次政治局会议另一焦点。根据惯例，五中全会通常在秋季举行，考虑到11月深圳召开APEC峰会，中央领导人将南下出席，10月召开全会的机会较高。

过往五中全会通常审议关于「五年规划」的纲要建议，但去年四中全会已完成相关议程，新一份「五年规划」也于今年初通过，因此，五中全会的主要会议内容暂时仍未明朗。比较肯定的是，将处理递补中央委员、追认马兴瑞等落马高官开除党籍等人事问题。

纪晓华