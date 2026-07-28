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长沙11岁妹手起刀落㓥鱼 母赞女儿9岁帮睇档已成「老师傅」︱有片

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更新时间：21:15 2026-07-28 HKT
发布时间：21:15 2026-07-28 HKT

湖南长沙有11岁女孩，两年前帮忙摔伤母亲看档，苦练刮鳞㓥鱼技巧，现在成为刀法娴熟的㓥鱼妹，近日她手起刀落将大大条鱼清洗分尸的影片，在网上热传，吸引许多民众前去买鱼支持。女童的母亲直言，女儿是来报恩的，现在手法利落得如「老师傅」。

偷拿死鱼练习㓥鱼手法

网民「yao某」两日前分享一条拍于长沙红星大市场，一名11岁女孩熟练㓥鱼的影片，引起网民关注。片中女孩洪琛穿著短裤白水靴，从鱼池捞鱼、扑晕、刮鳞到宰杀，持刀的手沉而稳，㓥鱼动作如行云流水。

洪琛丝毫不嫌弃一身血污，衣服满是鳞片，在湿漉漉街市，忍受著鱼腥恶臭，分担父母辛劳的勤奋样子，大获网民赞赏，「有些孩子是来报恩的。有些是来索命的」、「她已经超越暑假百分之八十的孩子了」、「这样教育下的小孩子，将来绝对是强者」、「怎么才能生出这么漂亮，而且还懂事？她的笑容真的好治愈」。

《潇湘晨报》27日找到洪琛时，她正与母亲李姐在鱼池接待客人，母亲捞鱼秤重，女儿刮鳞刮腹劈开硕大的鱼头，十分有默契。

李姐表示，与丈夫经营鱼档17年，两年前自己跌伤，9岁的女儿即自告奋勇出来档口帮忙，丈夫起初也怕危险，不准洪琛拿起鱼刀干活，但她却私下拿已死的鱼练手，学习㓥鱼。

李姐直言懂事的洪琛是来报恩的宝贝，现在㓥鱼的技巧已纯熟得如老师傅。

洪琛笑指，起初来鱼档是觉得好玩，但干活后才体会父母的辛劳，自称读书成绩不算最拔尖，「如果能在鱼摊上帮上他们，那也可以」。

 

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