唐山大地震50周年 总理李强前往敬献花篮

新华社报道，受中共总书记习近平委托，在河北唐山抗震救灾和新唐山建设50年之际，总理李强今日（28日）到省唐山市调研慰问。他强调，要坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，不断完善监测预警、应急处置、抢险救援、灾后重建等机制，持续提升防灾减灾救灾能力，切实保障人民群众生命财产安全。

李强首先来到唐山地震遗址纪念公园，以中共中央、国务院名义向唐山大地震罹难同胞和在抗震救灾中捐躯的英雄敬献花篮，并向纪念墙三鞠躬。

他说，50年前那场灾难令人难以忘记，当年可歌可泣的抗震救灾情景感人至深。半个世纪以来，唐山人民在一片废墟上重建了一座现代化新兴城市，这是党领导人民战胜各种困难挑战的生动典范。

1976年7月28日凌晨，唐山发生7.8级强烈地震，震源深度浅，破坏力极强。整座工业城市瞬间夷为平地，官方公布24.2万人丧生，16.4万余人重伤。此次地震是新中国成立后破坏力最大的地震之一，此后中国逐步完善地震监测、防灾预警等。

