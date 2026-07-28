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河北投资20亿中学传遭官员侵吞 值8亿股权被指迫人2元贱卖

即时中国
更新时间：18:29 2026-07-28 HKT
发布时间：18:29 2026-07-28 HKT

河北多名公职人员遭举报，怀疑涉及侵吞一所投资达20亿元人民币的明星级民办中学的资产，其创办人声称，其价值8亿人民币的股权，被迫以2元转让。当地官方已就事件成立联合调查组核查。

已设联合调查组核查

涉事中学是河北省安平县志臻中学，该校对外称投资20亿元创办，占地456亩、可容纳2万余名学生，面向全国招生。该校过去4年高考，600分以上学生均突破千人，是河北名校之一。

安平志臻中学虽然在学界颇有名气，但2025年起资金出现问题，遭银行多次通知要拍卖该校股权还债。

志臻中学创办人韩士辉曾向媒体表示，衡水市自然资源和规划局副局长崔某雷、安平县供电公司党委副书记马某等多名公职人员，以及原县人大常委会主任崔某东等退休干部，违规参与干涉学校经营，侵吞学校资产，是给学校造成巨大债务危机的重要原因。「2021年，我被迫以2元价格将学校40%股权转让给崔某雷的父亲崔某国和马某的岳父马某湘，股权价值8亿元。但两位老人早就退休了，股权实际所有人是崔某雷和马某。」

报道介绍，今年6月，韩士辉向纪检部门针对崔某雷、马某、崔某东等人进行了实名举报。目前，衡水市监察委员会已对举报内容介入调查。安平县教育局则表示，他们已经了解到志臻中学的相关情况，正在调查中。

事件在网上持续发酵后，27日深夜，衡水市联合调查组发布情况通报：针对网上反映的安平志臻中学相关情况，衡水市高度重视，第一时间成立联合调查组，全面深入开展调查核查。对调查发现的违纪违法行为，将依规依纪依法严肃处理。

 

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