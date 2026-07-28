熊本地震︱上海网民称震感明显 苏州头晕民众误以为低血糖

日本熊本县当地时间下午15时35分，发生7.1级地震，当局发出海啸警报，目前未有伤亡报告。地震威力之巨，远至上海也有网民表示震感强烈，甚至苏州有民众称，下午上楼梯突然感到摇晃头晕「以为是低血糖」。



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日本熊本7.1级地震发生后，内地多个社交平台也有网民发帖，表示震感强烈，或询问上海是否发生地震。

在日本的华人，家中杂物被震跌。小红书

在日本的华人，家中杂物被震跌。小红书

邻近上海的地区，如苏州、宁波，也有网民反映感到震感。他们表示，「确实头晕 办公室人都感觉到了」、「我还以为我抽烟抽晕了呢」、「默默吃了糖」、「宁波鄞州区有震感」、「我也我以为是我低血糖」、「正在午睡，没感觉到」、「浙江有震感，以为自己头晕」、「我坐在沙发上整个人都在左右晃，我还以为身体出问题了」。