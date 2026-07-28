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黑龙江村民采菇遇250公斤黑熊 沉着应对持喷雾大声呼喝逼退｜有片

即时中国
更新时间：16:30 2026-07-28 HKT
发布时间：16:30 2026-07-28 HKT

黑龙江哈尔滨林口县一名村民，日前在山上采蘑菇时与一头体重约500斤（约250公斤）的黑熊狭路相逢。面对体型庞大的猛兽，该名村民非但没有惊慌逃跑，反而沉着应对，一边大声呼喝，一边拿出随身携带的「秘密武器」防熊喷雾，最终成功将黑熊逼退，全身而退。

生态环境改变「人熊冲突」增加 

据内媒百姓关注，事发于昨日（27日），村民张先生如常在林口县山林内采蘑菇。期间，一头身形极其魁梧的黑熊突然出现在其视线范围，双方仅一步之遥。张先生事后坦言，由于平时已有心理准备，当刻「并未感到害怕」。他迅速停下脚步，一边正面盯紧黑熊大声喝斥，一边迅速掏出防熊喷雾。张先生受访时更表示：「我不追牠，就是牠来追我！」

黑龙江村民采菇遇250公斤黑熊，沉着应对持喷雾大叫逼退。
黑龙江村民采菇遇250公斤黑熊，沉着应对持喷雾大叫逼退。
黑龙江村民采菇遇250公斤黑熊，沉着应对持喷雾大叫逼退。
黑龙江村民采菇遇250公斤黑熊，沉着应对持喷雾大叫逼退。
黑龙江村民采菇遇250公斤黑熊，沉着应对持喷雾大叫逼退。
黑龙江村民采菇遇250公斤黑熊，沉着应对持喷雾大叫逼退。

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黑熊在强大气势与喷雾威胁下，转身退回深林。张先生透露，由于近年山上黑熊数量明显增多，他每次上山都会随身携带防熊喷雾以备不时之需，没想到真的在关键时刻救回自己一命。

近年来，随着黑龙江省生态环境持续改善，黑熊、东北虎等大型野生动物的种群数量呈现恢复性增长，活动范围亦不断向人类生活圈扩大，导致「人熊冲突」甚至伤人事件有所增加。为此，当地林业部门已加强安全预警，并向村民普及防范知识。

野生动物专家提醒，市民若在野外不幸遇上熊只，最忌惊慌尖叫或转身奔跑，因为这会激发野兽的追捕本能。正确的做法是保持冷静，正面注视熊只并缓慢向后撤离。若熊只逼近，被视为最有效自卫工具的「防熊喷雾」能瞬间刺激其眼鼻，为人类争取宝贵的逃生时间。
 

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