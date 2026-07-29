内蒙游︱女子开箱酒店巨房¥235爽住700呎 附设衣帽间厕所大到可跑步︱有片

香港人惯于在挤逼环境生活，对空间的概念往往与内地人有明显差异。近日有内地女游客到内蒙古旅行，却也被一间仅约¥235的酒店房间震撼到，房内不仅有衣帽间，巨型洗手间更被指「大到可以跑步」，酒店开箱片迅即在网上热传，上架5日，已吸获16.6万次转发、22.9万点赞，网民形容，影片是将「地广人稀」具像化。

网民：在香港已是总统套房

重庆网民唐女士5日前分享了她在内蒙古旅行时的酒店开箱影片，成为网络热话。她表示，7月6日与朋友入住鄂尔多斯市达拉特旗维也纳智好酒店（明禾大厦店），两间大房一晚费用共¥469，平均一间仅¥235。

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她表示，打开房间时给其空间吓了一跳，「感觉有70、80平方米（约700、800呎）」，而且装修新颖又干净，所以忍不住拍片分享。

唐女士指，她们到酒店当日入住率不高，获免费升级为豪华大床房，房间方正宽敞方正，设有衣帽间，洗手间干湿分离外，面积「大得可以跑步」。

影片公开后，吸引十万计网民浏览及留言，「我去北京，200多块钱住了一晚上鸽笼，没窗户，差点闷气」、「你上海五百块转身撞到人，行李箱摊不开」、「北京的酒店还没这个厕所大」、「那年去鄂尔多斯，268的房价开出了北京6888的房间」、「在香港就是总统套房」。



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极目新闻查询订房平台发现，目前该饭店标准房每晚¥259，标准大床房¥259，高级大床房¥283，豪华大床房¥317。

酒店柜台人员表示，目前正值暑假旅游旺季，房价较先前上涨数十元。标准大床房面积约320呎，高级及豪华大床房均为680呎，皆配有衣帽间，空间确实相当宽敞。