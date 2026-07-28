瑞幸咖啡泰国商标侵权案二审胜诉 山寨店禁用「翻转鹿Logo」被重罚逾2000万

中国连锁咖啡店巨头瑞幸咖啡（Luckin Coffee）在泰国长达五年的「真假瑞幸」商标维权战终于落下帷幕。据内地传媒报道，瑞幸咖啡昨日（27日）宣布，在泰国针对「山寨瑞幸」的商标侵权案二审胜诉。泰国法院不仅下令被告撤销及永久停用所有山寨商标，更判令其赔偿逾9,500万泰铢（约2,050万港元），创下泰国知识产权案件的最高赔偿纪录。这亦是泰国司法史上首宗正式承认「商标恶意抢注」的代表性判例。

山寨店曾反咬索偿百亿泰铢

案情指，泰国皇家50R集团在瑞幸咖啡进军泰国市场前，已恶意抢注近似商标。该集团不仅将瑞幸标志性的「鹿头Logo」左右翻转，更在店舖装潢、产品种类上进行全方位抄袭，导致大量消费者信以为真。

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双方的法律战可谓一波三折。瑞幸于2022年首度在泰国入禀并于一审胜诉，惟被告提出上诉，2023年泰国法院改判瑞幸败诉。当时，皇家50R集团更借机「反咬一口」，向瑞幸索偿高达100亿泰铢。面对不利局面，瑞幸调整策略于2024年重新起诉，最终在经历漫长拉锯后迎来曙光。

创泰国知识产权案最高赔偿纪录

泰国专门案件上诉法院近日宣判，全面维持2025年2月的一审胜诉判决，明确认定被告恶意抢注商标及侵权行为成立。法院下令被告撤销已注册的商标，并永久禁止在咖啡业务中使用「LUCKIN COFFEE」、「瑞幸咖啡」及鹿头标志。

赔偿方面，除了1000万泰铢的基础赔偿金外，被告还需按每日10万泰铢支付持续性损害赔偿金（合计856天），总赔偿额累计超过9500万泰铢。当地律师事务所指出，此案不仅刷新了泰国知识产权案件的赔偿纪录，更为日后中国品牌出海应对商标抢注提供了重要的司法参考。

