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天津女不慎将脚卡入BMW軚盘缝隙 涂面霜自救2小时失败终由消防救出｜有片

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更新时间：15:00 2026-07-28 HKT
发布时间：15:00 2026-07-28 HKT

驾驶或乘搭私家车时，一时贪玩将脚放在仪表板上，随时会酿成尴尬且危险的意外。据天津消防及内地媒体《红网》报道，天津市西青区昨日（27日）发生一宗令人哭笑不得的奇特意外。一名驾驶宝马（BMW）的女子，在车内不慎将一只脚卡进了方向盘（香港俗称「軚盘」）的狭窄缝隙中。她在车内独自挣扎自救长达2小时不果，最终鼓起勇气尴尬地报警求助，更请求消防员：「不要把影片发上网！」

称做了很久心理建设才报警

综合内媒报道，事发于昨日（27日）下午。消防救援人员接报赶抵现场后，发现该名女子一只脚正紧紧卡在軚盘缝隙内。消防员随即查看被卡情况，并询问女子身上是否带有面霜、润肤乳等润滑用品，希望涂抹在脚踝处减少摩擦以方便抽出。

此时，该名女子极度难为情地透露，指自己其实早已在车内挤光了整整一支面霜来涂抹脚部，但依然无法拔出。她尴尬地直呼「实在太丢人了」，表示自己是在车内「做了很久的心理建设」，才终于鼓起勇气报警。

消防神回复「帮你打美颜」

更有趣的是，在消防员准备动手施救时，这名女子还忧心忡忡地问道：「你们不会把（救援影片）发到短视频（短影音）平台上吧？」消防员见状随即幽默安抚她说：「放心，给您打个美颜！」

消防员随后一边安抚其焦虑情绪，一边利用专业扩张工具小心地撬开軚盘缝隙。经过一番专业处置，女子的脚终于在无受伤的情况下顺利脱困。消防部门借此提醒广大车主，车内的軚盘、车窗、座椅缝隙空间均非常狭小，切勿贪玩将手脚伸入，一旦不幸被卡，千万不要强行拉扯，以免造成骨折或拉伤，应尽快报警求助。

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