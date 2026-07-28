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LV商标维权︱告内地茶饮「茉莉奶白」惹关注 集团CFO：非针对中国

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更新时间：14:00 2026-07-28 HKT
发布时间：14:00 2026-07-28 HKT

近日，路易威登公司（Louis Vuitton，简称LV）于内地多宗商标维权官司引起关注。香港时间周二（28日）凌晨，LVMH集团首次作出回应，强调集团在全球多国处理商标侵权，并非只在中国提出。

LVMH集团在2026年上半年业绩会上，有分析师提问，LVMH集团上半年在中国业绩没有好转，与茉莉奶白的诉讼是否是影响因素。

相关新闻：LV控茶饮店侵权胜诉遭「杯葛」 内地门市冷清二手价大跌

集团CFO（首席财务官）Cecile Cabanis表示，知识产权是集团绝对核心资产，会全力保护好品牌。不只是在中国，团队持续定期地在全球多国处理商标侵权。对于本次案件受到媒体广泛关注，但目前仍处于司法流程当中，故不便进一步展开评论。

相关新闻：LV控告内地茶饮品牌商标侵权获赔¥1030万 茉莉奶白：将上诉

本月初，有内媒报道，LV控告内地茶饮品牌「茉莉奶白」商标侵权一案，作出一审判决，获判胜诉。「茉莉奶白」需判1030万元人民币。事件引起内地各界热议，但「茉莉奶白」当时已表示会提出上诉。

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