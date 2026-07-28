济南趵突泉公园一棵老柳树突折断 致16名游客受伤｜有片

山东济南著名5A级景区「趵突泉公园」惊传大树折断砸伤游客意外！济南天下第一泉风景区服务中心今日（28日）发表官方通报，证实昨日（27日）傍晚一棵老柳树因连日降雨、枝叶含水量过高而突然发生撕裂折断，巨大树枝瞬间倒下并砸伤现场16名游客。多名热心市民与保安当时随即合力抬树救人，救护车亦赶抵现场救援。景区今日诚挚向受伤游客致歉，并承诺对园内树木展开全面排查。

树干内部早已腐烂

事发于昨日傍晚6时46分左右。有目击网民描述，当时现场刚下过雨，虽无刮起强风，却突然听到「轰隆一声」巨响，主泉池附近的一棵老柳树便毫无预警下应声折断。

多名游客走避不及被压在树枝下方并大声呼救，一名山西游客透露，当时情况混乱，多名男士与保安随即上前合力抬起树枝，救出一名被压在分枝下并不断哭叫的女生。目击者指出，该棵折断的柳树树干内部疑似已经呈深褐色的腐烂状态。

景区致歉急排查

景区服务中心通报指出，工作人员在事发后第一时间将受伤游客送院就诊。截至今日，已有8名游客经身体检查确认无碍后离院回家，其余8名伤者则被判定为轻伤，目前仍留院观察及治疗。

由于暑假正值港人北上山东旅游的旺季，不少旅行团及自驾游旅客均会到访「天下第一泉」趵突泉，景区强调目前仍维持正常开放，但已开始对园内所有树木及设施进行全面检查与修整，以严防类似意外再次发生。

