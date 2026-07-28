GMMTV书展︱中国女粉丝会场遭职员粗暴对待 泰国旅游局发道歉声明

一名远赴泰国追星的中国女粉丝，于周六（25日）在曼谷三洋书展GMMTV活动现场，希望见到旗下主演多部人气BL剧集的Junior和Mark，但被多名工作人员抢夺手机、按压脖颈，并以拖拽抱摔的方式赶离现场。事件引发国内关注，有粉丝要求主办方致歉，甚至威胁脱粉。



事件不断发酵之际，今天（28日），泰国国家旅游局发布道歉声明。虽然事件未有明确事件，但相信是回应掀起今次风波的曼谷三洋书展GMMTV活动现场事件。

有人威胁脱粉

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泰国国家旅游局声明写道，为了防范类似情况再次发生，该局将进一步加强与相关合作伙伴及活动主办单位的沟通协调，推动各方持续完善活动组织、现场管理及参与者服务保障措施，强化活动信息发布和现场沟通机制，不断提升风险防范和应急处置能力，尽最大努力降低此类事件再次发生的风险。

泰国国家旅游局指出，感谢相关单位的积极配合，共同完善活动组织与服务保障工作，持续优化国际游客参与各类活动的整体体验，为每一位到访泰国的游客营造更加安全、有序、友好的旅游环境。

最后，泰国国家旅游局谨对此次事件给各方造成的困扰深表歉意。





