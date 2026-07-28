Loong9李权哲高铁占一等座蒙面装傻 助理逼乘客让位 风波发酵发文道歉｜有片

内地选秀男团Loong9成员李权哲近日爆出高铁「霸位」风波，其团队事后试图「甩锅」票务出错，却遭铁路部门出通报即时「打脸」，引发舆论海啸。李权哲最终周一（27日）深夜公开发表道歉声明，承认自己与团队出行前未有认真核对座位信息，全盘接受大众批评。然而，事件已被内地官媒痛批为娱乐圈「特权病」与「排场病」的缩影，指出其遇事洗白、急于撇清责任的傲慢态度比占座本身更令人反感。

主办方谎称票务出错 铁路局发文揭穿大话

综合内媒报道，事发于上周五（24日），李权哲乘坐G1043次高铁由北京西前往珠海。有网民在微博爆料指，其友人持有该列车15车04A一等座车票，上车后赫然发现座位被李权哲占用。当事人出示有效车票上前沟通时，李权哲却全程蒙面倚靠窗边装聋作哑，既不让座亦无致歉。

直至列车启动后，随行助理才出面承认坐错，但却以行程「仅剩一站」为由，傲慢地要求持票的两名女乘客自行往其他空位调换。两名女生无奈答应。

事件随即登上热搜。行程主办方「鹰之娱乐」及Loong9官方帐号随即发表声明，声称因「第三方平台票务突发意外」导致座位变动，并指网传影片「经过剪辑」误导大众。

然而，中国铁路北京局石家庄客运段随即于26日发表权威通报，证实该趟列车车票一经售出「全程座位信息未发生任何变更」，彻底揭穿主办方的谎言。

眼见谎言被戳破，李权哲昨日发文认错，承诺今后严守公共规则。内地官媒《浙江宣传》发文狠批，公众人物没有凌驾规则的特权，如此「小牌大耍」只会自毁前程。