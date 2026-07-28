深圳自然博物馆︱家长开幕首日即带子女先睹为快 占地4.2万㎡睇7461件标本真品︱附交通资讯

中国南方规模最大的综合性自然博物馆—深圳自然博物馆今日（28日）正式开馆。港人到深圳又有一个亲子好去处。

由于正藉暑假，今日上午时段，已有不少父母带子女到来参观，由于馆内面积庞大，现场亦不大挤迫，而现场安排工作人员向游客提供导览。

深视新闻报道，有到来参观的同学表示，自己最印象最深刻的是家园馆，她看到了不同的昆虫以及海洋生物，比书本上的更生动有趣。

亦有家长表示，场馆设计合理，逛起来舒服。带孩子来主要是为了给他们科普这些科学、生物知识。

深圳自然博物馆位于深圳市坪山区马峦街道沙壆社区。博物馆占地4.2万平方米，总建筑面积10.53万平方米，是目前中国南方地区规模最大的综合性自然博物馆。

博物馆建筑以「河流三角洲」为设计理念，主体由五个圆锥体组成，与周边原生山水地貌浑然一体。

场馆亦设屋顶植物园，总长超过600米的屋顶步道联动燕子岭公园、赤坳水湿地研习径等周边生态空间，将展厅从室内延伸到户外。

馆内设有宇宙、地球、演化、恐龙、人类、生物、生态、家园八大主题常设展厅，通过7461件标本真品、338件仿真模型和194件展项。



开放时间：

周二至周日10:00-18:00（17:30 停止入馆），逢周一闭馆。



门票：

普通票每位 ¥80、优待票每位 ¥60元（即参观八大展厅）；儿童、高龄老人、残障人士免费。

香港旅客可参考以下交通路线：