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台风「红霞」︱东莞一家三口景区玩直立板堕湖 32岁父脱救生衣护孩溺毙

即时中国
更新时间：10:45 2026-07-28 HKT
发布时间：10:40 2026-07-28 HKT

强台风「红霞」吹袭广东期间，东莞松山湖景区发生一宗令人痛心的意外。一名32岁王姓男子于上周六（25日）带同两名子女在松山湖直立板（SUP）（又称划桨板），期间天气突变刮起狂风巨浪。王男为保护孩子，脱下自己的救生衣让其穿上，最终自己不幸堕湖溺亡，两名子女则被冲上岸获救。家属事后质疑景区在台风预警下仍准许游客下水，涉嫌管理失职。

慈父脱救生衣为孩子保暖 

内媒《潇湘晨报》报道，死者妻子李女士忆述，王男于下午约1时40分带两名孩子出门，约下午1时40分抵达松山湖景区。当时王男获园区人员确认可划桨板，并支付了20元人民币停车费。一家三口原本都穿着自备的救生衣，但因其中一名孩子喊冷，王男遂脱下自己的救生衣让孩子披上。王先生自己划直立板，两名孩子则乘坐充气小船跟在后方。

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至下午4时许，湖面天气骤变，王先生连忙往回划，但是狂风大浪导致充气小船翻侧。运动相机纪录显示，王男曾试图伸手救人不果，最终于下午4时56分堕湖失踪；而两名孩子因有救生衣保护，被巨浪冲回岸边获救。王男遗体其后被寻获。

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家属质疑景区把关不力

李女士悲痛质疑，当日气象部门已发布台风预警，为何景区仍允许游客入内玩水。据悉，松山湖景区曾发布通知，指因应台风逼近，于当日下午1时30分起临时关闭并呼吁游客撤离。惟有同日游玩的市民透露，虽曾有城管到场劝喻，但不少游客待人员离开后仍自行下水。

有内地律师指出，面对台风等极端天气，景区有法定预警及疏散义务。若查明景区未有效劝阻游客下水或未及时救援，或须承担安全管理失职的赔偿责任；但同时，游客在台风预警下仍坚持参与高风险水上活动，自身亦须承担一定的风险过失。

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