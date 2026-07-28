深圳地铁︱5号线上班高峰时段突延误 打工仔：快挤成肉饼了

今日早上，深圳地铁5号线出现延误，大批民众在社交平台反映。由于正藉上班时间，网民纷纷抱怨迟到。



深圳地铁曾于早上7时46分在微博发帖「受设备故障影响，地铁5号线部分区段列车延误，预计影响时间超过8分钟。」，惟到了近9时，仍有无数网民在微博抱怨。直至大约9时08分，深圳地铁始表示，已处理故障，列车服务将恢复正常运行。

有网民指，「刚上车停了一会走一会又停。到下一站换另一边换乘，又是走走停停，又是紧急刹车，一片倒」、「停了两次，第二次在西丽停了10分钟」、「还冲上热搜了，快挤成肉饼了」。

对此，深圳地铁今早约9时15分左右在官方微博上发布公告，称地铁5号线故障已处理，列车将开始恢复正常运行，并对广大乘客致歉意。深圳地铁指出如有需要，可前往深圳地铁线网（4号线、13号线除外）车站客服中心或深圳地铁APP线上开具延误证明（2个工作日内），也可凭乘车凭证办理相关票务手续（5个自然日内）。

