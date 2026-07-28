台风「红霞」︱深圳蜂群无人机 捕捉登陆全过程︱有片

中国气象局公布，台风「红霞」日前吹袭广东期间，位于深圳的气象科研人员首次采用蜂群无人机观测方式，针对台风登陆全过程开展高频率、多维度观测试验。这也是中国首次将蜂群无人机技术应用于台风过境全过程观测。

全国首次多维度观测试验

所调蜂群无人机技航，概念模仿自然界蜜蜂集群协同作业，是大量低成本小型无人机，透过自主网络通讯、分布式智能控制，不用单一集中指挥，互相配合完成观测、侦察、监视等任务的一整套技术体系。

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深视新闻报道，试验在位于深圳市大鹏半岛的中国气象局低空经济无人航空气象保障野外科学试验基地开展，其间，可持续同步获取台风过境影响前后低空温度、湿度、风场和湍流等关键气象参数的垂直廓线观测资料。

值得注意的，试验不但采集气象资料，也同步采集记录无人机飞行姿态、航迹偏移、电量功耗变化等运行参数，探索极端天气期间，无人机安全飞行的各项限制。 报道称，蜂群无人机是多架搭载气象载荷的无人机组成的协同观测阵列，在空域内多点、多层同步开展大气要素探测，依靠机间协同实现低空三维（3D）空间高密度采样，可弥补单点探测局限，为提升台风监测预报能力提供关键实况资料。