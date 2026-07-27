长鑫科技︱上市升逾4倍合肥国资赚万亿 网民笑称：地方债务一日清

27日上午，总部在安徽省合肥市的国产存储晶片龙头——长鑫科技集团股份有限公司（简称长鑫科技）正式登陆内地科创板，股价单日暴涨465%，总市值约3.28万亿元（人民币，下同），超越工商银行登顶A股「市值一哥」。

市值超工商银行成A股「一哥」

《北京日报》旗下长安街知事发文称，合肥国资（合肥市政府国有资产与投资平台）是长鑫科技从0到1的孵化主体，成了本轮IPO最大赢家。招股书显示，长鑫科技不存在控股股东、实际控制人，前两大股东合肥清辉集电和长鑫集成，实控人均为合肥国资。

长鑫IPO前，合肥国资体系合计持股36.79%，新股发行稀释后上市当日持股约33.1%，10年累计投入约248亿元，如果按收盘市值测算，合肥国资账面浮盈达万亿元。这是国内地方政府引导基金投资硬科技最为经典的案例。

这已经不是合肥国资的第一次「神操作」。此前，因在兆易创新、京东方、蔚来汽车等硬科技项目上的精准投资，合肥国资已被市场誉为「中国最牛风投」。有网民笑说，「如此操作，地方债务一日清！」「合肥这是要搞大动作啊，我感觉以后合肥要火出圈了。」