Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长鑫科技︱上市升逾4倍合肥国资赚万亿 网民笑称：地方债务一日清

即时中国
更新时间：20:55 2026-07-27 HKT
发布时间：20:55 2026-07-27 HKT

27日上午，总部在安徽省合肥市的国产存储晶片龙头——长鑫科技集团股份有限公司（简称长鑫科技）正式登陆内地科创板，股价单日暴涨465%，总市值约3.28万亿元（人民币，下同），超越工商银行登顶A股「市值一哥」。

市值超工商银行成A股「一哥」

《北京日报》旗下长安街知事发文称，合肥国资（合肥市政府国有资产与投资平台）是长鑫科技从0到1的孵化主体，成了本轮IPO最大赢家。招股书显示，长鑫科技不存在控股股东、实际控制人，前两大股东合肥清辉集电和长鑫集成，实控人均为合肥国资。

长鑫IPO前，合肥国资体系合计持股36.79%，新股发行稀释后上市当日持股约33.1%，10年累计投入约248亿元，如果按收盘市值测算，合肥国资账面浮盈达万亿元。这是国内地方政府引导基金投资硬科技最为经典的案例。

这已经不是合肥国资的第一次「神操作」。此前，因在兆易创新、京东方、蔚来汽车等硬科技项目上的精准投资，合肥国资已被市场誉为「中国最牛风投」。有网民笑说，「如此操作，地方债务一日清！」「合肥这是要搞大动作啊，我感觉以后合肥要火出圈了。」

 

最Hit
尖沙咀伤人｜伤者头骨爆裂脑出血命危 警追查黑帮胜和「左口」下落
00:52
尖沙咀伤人｜伤者头骨爆裂脑出血命危 警追查黑帮胜和「左口」下落
突发
5小时前
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
时事热话
8小时前
黄日华内地演出突然怒目「挥掌」戴志伟 不满一事动粗？ 传拮据复出自揭经济状况
00:46
黄日华内地演出突然怒目「挥掌」戴志伟 不满一事动粗？ 传拮据复出自揭经济状况
影视圈
7小时前
理大聚焦前沿人工智能技术 率14初创参展LEAP East 2026 拓中东机遇
教育资讯
6小时前
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
生活百科
8小时前
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
00:50
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
即时国际
2026-07-26 20:00 HKT
帮快餐店大叔抹倒泻可乐 面试时竟再遇对方 求职港女惊揭老细身份 自爆如今做了对方XX｜Juicy叮
帮快餐店大叔抹倒泻可乐 面试时竟再遇上 求职港女惊揭老细身份 自爆如今做了对方XX｜Juicy叮
时事热话
5小时前
谢贤离世｜张柏芝于前老爷辞世后首现身  全黑衣悼念神情落寞  IG揭近况爆儿子惊人食量
00:36
谢贤离世｜张柏芝于前老爷辞世后首现身  全黑衣悼念神情落寞  IG揭近况爆儿子惊人食量
影视圈
5小时前
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
食用安全
2026-07-26 12:00 HKT
台风「白海豚」最快今下午生成，料扑向日本。日本气象厅
00:50
台风白海豚︱最快今下午生成料扑向日本 途经高水温区域能量恐再增强
即时国际
8小时前