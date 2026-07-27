台风「红霞」︱惠州海滩涌现无数金鲳鱼 民众执逾50公斤派街坊︱有片

台风「红霞」26日登陆广东惠州，造成严重破坏，但风暴过后，当地海滩有无数金鲳鱼冲上岸，吸引大量民众前往捞鱼，有人要出动农用三轮车载鱼，有人捞获逾50公斤分发亲友。专家提醒，被台风吹上岸的金鲳鱼，可能已腐坏，乱进食或致身体不适。

缺冷冻或已腐坏

「荔枝新闻」报道，「红霞」过后，惠州双月湾等海滩岸上或海面漂浮大量已死亡或仍在挣扎的金鲳鱼，金鲳鱼大小如成人手掌，附近大批民众闻声前来捡拾。



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报道指，这些冲上岸的金鲳鱼，并非野生，是巨浪摧毁附近养殖场的网箱，大量金鲳鱼逃出，最后被冲上海滩。部份被强风吹走的养殖网箱则连鱼一起被吹到岸边。



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有现场民众指，26日晚已有人发现海滩遍布金鲳鱼，拿者水桶、面盆、保温箱到场捡拾，至白天，更多民众收到消息，驾车到来执鱼。部份人更直接进入饲养网箱内捞鱼。

其中一名执鱼民众李小姐表示，开车经过看到有人兴奋地跑下沙滩，便跟著去，发现有许多金鲳鱼被台风打上岸，于是捡了100多斤（约50公斤），「好兴奋，太开心了！吃又吃不了多少，就回来全部送人了。」

报道引述专家指，这些金鲳鱼没有冷冻保存，可能已经腐坏或被细菌感染，进食或会引起食物中毒。