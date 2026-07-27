Kimi K3│商务部：很多美国AI企业蒸馏了中国模型

中国科企「月之暗面」近期推出的全新人工智能模型Kimi K3，人气高企，惟美国官员公开质疑其「蒸馏」美国模型，甚至扬言要制裁。中国商务部发言人今日（27日）敦促美方停止对中国企业的抹黑和制裁威胁，倾听中美业界客观、理性声音，纠正霸权思维。

发言人强调，对于任何实质性损害中方利益的行为，中方将采取一切必要措施，坚定维护自身正当合法权益。希望美方切实落实两国元首共识，同中方相向而行，加强人工智能对话、沟通，共同推动人工智能向上向善，通过推进并完善AI治理造福两国和世界。

发言人指出，创新不是任何一方的专利。中国人工智能企业长期深耕基础研究，坚持科技自立自强与开放合作并重，在前端代码能力等越来越多的领域取得喜人成就。据了解，很多美国人工智能企业在研发和训练中蒸馏了中国的模型。

发言人说，美业界众多企业公开反对美国威胁制裁中国人工智能企业。近200家美国初创企业敦促美国政府不要切断对中国开源模型的访问，认为这将削弱美国企业竞争力。一些美国大型跨国企业表示，模型蒸馏是行业广泛应用的技术，应允许美国企业使用中国开源人工智能模型。