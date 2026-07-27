广州星河湾栈道失修「生吞」2岁童 大只父徒手扯烂木板落江救人

广州一条江景木栈道，失修破损未及时处理，有2岁女童夜间与父母散步时，意外踏空跌入江水中，吓得失声痛哭，幸在场父亲立刻跳入水捞起爱女，最终有惊无险。

质疑未设警告牌或围封

据「帮视讯」报道，这宗惊险事故发生于23日晚上8点左右，范女士与丈夫杨先生，带著约2岁的女儿，在星河湾江边栈道散步。

由于灯光较暗，加上现场并没有警告牌或封锁带，结果女儿不小心踩到破损失修的栈道，整个人迅即坠入黑漆漆的江中。

杨先生见状，立即徒手扯开栈道木块至足可供成人穿过，由于用力过猛导致手指骨折，在跃入江中时，身体也多处擦伤。

杨先生落水后，即把女儿捞起抱著防止她溺水。女童在跌入水时，脸部也被木板刮至红肿，加上受惊，不断大哭找妈妈，20分钟后，救援人员到场将父女救回岸上。

范太质疑，涉事栈道的管理失当，没有及时维修破旧木板，没有围封有破洞的区域和未设立警告牌等，导致游客承受危险。

她指，将女儿坠江的事故在网上公开后，不少当地居民反映，栈道多年前陆续出现失修破损，也曾向管理单位反映，却一直未见及时维修。

属地政府则向「帮视讯」表示，事发地破损处已于第二日全面修复，前期巡查发现破损放置了雪糕筒，但因人流密集被挪开，目前计划将该栈道破损处全部修复，施工队已进场。