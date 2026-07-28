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上海女警撞样邱淑贞 网民：沈月都无咁似︱有片

即时中国
更新时间：07:00 2026-07-28 HKT
发布时间：07:00 2026-07-28 HKT

90年代是香港影坛的黄金时代，许多港风女神至今仍让人念念不忘。上海一名女警近日在宣传防诈骗资讯时，被民众拍下侧照并上载至网络，眉眼神韵都与香港女星邱淑贞极为相似，随即在网上引发热烈讨论，被网民称为「警服版邱淑贞」，相关话题也迅速成为微博热搜。

网友与邱淑贞女儿比较

根据影片内容可见，该名女警在上海国家会展中心举办的「Bilibili Word」动漫展上，代表上海公安局青浦分局参与宣传「全民反诈」，场地摆有多个宣传广告牌，有不少年轻人在旁驻足。她身穿夏季警察制服，扎起方便的低丸子头，十分干练。该名女警执勤的照片曝光后，网民纷纷指出其神情酷似邱淑贞在电影《倚天屠龙记之魔教教主》中的「小昭」，相关话题更一度登上微博热搜，网友直呼「根本像复制贴上」、「现实版小昭」。

邱淑贞饰演的小昭。
邱淑贞饰演的小昭。
邱淑贞饰演的小昭。
邱淑贞饰演的小昭。

讨论更延伸至邱淑贞的大女儿沈月。沈月因外型亮眼，向有「最美星二代」之称，但部分网友认为，邱淑贞与沈嘉伟婚后育有三名女儿，长相较均偏向父亲。相较之下，该名无血缘关系的女警，在外貎与神韵上反而更贴近邱淑贞90年代演艺事业巅峰时期的长相。

本尊低调坚守职务 

邱淑贞以灵动、妩媚的神情著称；该名女警则穿出警察职业的端庄、沉稳与自信，又兼具清新气质与执勤时的利落感。许多人表示，这次讨论能持续发酵，除了关注外貌，从邱淑贞的小昭，到林青霞塑造的东方不败，都成为一代影迷心中的文化符号与时代标志，而上海女警的出现，则宛如把昔日的港片光影重现一样。

网民评价正面。微博
网民评价正面。微博
网民评价正面。微博
网民评价正面。微博
网民评价正面。微博
网民评价正面。微博

尽管在网路上意外走红，但该名女警迄今未公开个人姓名，亦未接受访问，而是继续默默坚守本职，获网民大赞具专业精神，呼吁大众勿只顾打卡，对警花造成滋扰。

今年58岁的邱淑贞为1990年代香港影坛的著名女星之一，昔日以妩媚娇态和火辣身材成为一代女神。 1999年，邱淑贞与香港知名时尚品牌IT派对人沈嘉伟结婚，并诞下三女。
 

 
 
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