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上海幼童绘画班嗌交 火爆阿爸冲入打细路代仔「出气」

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更新时间：16:53 2026-07-27 HKT
发布时间：16:53 2026-07-27 HKT

上海有绘画班的幼童间发生争执推撞，其中一方的父亲即暴怒，冲入教室为儿子出头，出手连续拍打3岁半孩童的头部教训，吓得对方大哭。打人男子事后知衰，愿意道歉赔钱，但遭当事人父亲拒绝，坚持追究责任。

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据《大河报》报道，黄先生的3岁半儿子，7月13日早上在一绘本馆参加活动期间，与另一名孩童发生打闹，对方的父亲亲突然未经老师准许闯入教室，直接拍打黄先生儿子头部两次，遭成人动手的儿子当场哇哇大哭。

黄先生指，该家长态度很嚣张，指著斥责带儿子上堂的嫲嫲不懂教育孩子。

黄先生当晚报警后，警方约谈了涉事男子。该男子通过绘本馆向黄先生表示，愿当面向孩子道歉，并赔偿2000元人民币，但黄先生拒绝接受，坚持循法律途径维护权益。

 

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