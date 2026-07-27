立陶宛新政府重启对台经济合作谈判 强调符合长期外交政策

立陶宛与台湾的经济合作谈判于今年6月因当地内阁调整而一度暂停。随著立陶宛新政府于7月14日顺利上任，立陶宛外交部本周证实，已正式恢复与台湾就「经济合作行动计划」展开谈判，并强调立陶宛对台湾的政策立场维持不变。

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立陶宛望台湾助其发展高科技

据立陶宛国家广播电视台（LRT）7月25日报道，立陶宛外交部在声明中指出，加强与台湾的经济合作符合该国的长期外交政策目标，因此立陶宛将持续推动与台湾签署经济合作行动计划。目前，立陶宛正与台湾驻立陶宛代表处就相关细节进行密切磋商。

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声明进一步说明，谈判重点在于建立可持续的经济联系，借此促进立陶宛高科技产业的发展。不过立陶宛外交部也补充，由于目前双方磋商仍在进行中，现阶段暂不公开行动计划的具体细节。

此外，立陶宛外交部重申对台立场始终如一，并强调极为重视且将寻求进一步深化与台湾在互利领域的务实合作，涵盖贸易、商业、教育科技、文化及人文交流等多元面向。

惟在7月中上任的立陶宛新总理辛克维丘斯（Sinkevičius）才在更早前表示，当局在2021年允许台北当局以「台湾」名义，在当地开设代表处，可能是「过于大胆」，又说希望修复立陶宛与北京的关系。