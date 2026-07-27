西九龙站︱X光揭外籍女行李箱有古怪 海关截20件文物流出︱有片

西九龙站海关近日发现一名外籍女游客的行李箱X光图像异常，经检查发现箱内携带清代锡罐、锡盒等禁止出境文物12件，中华民国木花板、20世纪上半叶木雕席纹盘等限制出境文物8件。



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海关发布消息指，当日，海关关员发现1名外籍女性旅客进入海关监管区未主动申报，其随身携带的行李箱机检图像异常，于是对她拦截检查，查获行李箱内有文物20件。

后经广东省文物鉴定站鉴定，上述物品实际为清代锡罐、锡盒共2件、清代木长方盘2件、清代开片茶盘1件、清代酸枝木镶石花板1件、清代诗文铜盘1件、清代朱漆木雕博古纹花板2件和清代青花小杯3件，共计12件，均属于国家禁止出境文物；中华民国木花板2件、中华民国铜件2件、20世纪上半叶木雕席纹盘1件和中华民国开片青花花盆、茶盘共3件，共计8件，均属于国家限制出境文物。



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海关提醒：根据《中华人民共和国文物保护法》规定，文物出境，应当经国务院文物行政部门指定的文物进出境稽核机构稽核。经稽核允许出境的文物，由国务院文物行政部门发给文物出境许可证，从国务院文物行政部门指定的口岸出境。任何单位或者个人运送、邮寄、携带文物出境，应当向海关申报；海关凭文物出境许可证放行。走私文物构成犯罪的，依法追究刑事责任；构成走私行为，尚不构成犯罪的，由海关依照有关法律、行政法规的规定给予处罚。