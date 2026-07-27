太子集团创始人陈志遭押回中国半年后被批捕 案件进入刑事起诉程序
更新时间：14:18 2026-07-27 HKT
发布时间：14:18 2026-07-27 HKT
发布时间：14:18 2026-07-27 HKT
被押解回国半年后，内地财新网报道，有「电诈之王」之称的柬埔寨太子集团创始人陈志7月6日被中国当局批准逮捕，意味著案件进入刑事起诉程序。
罪名有所变动
相关新闻：柬埔寨侨领刘忍押返中国 被认定为「陈志犯罪集团重要骨干」
报道称，与此前押解回国时相比，陈志涉嫌的罪名减少了「掩饰隐瞒犯罪所得罪」，但增加了「侵犯著作权」和「故意伤害」罪。
在福建出生、38岁的陈志被控在柬埔寨经营诈骗犯罪园区，经营网络赌场、人口贩运和强迫劳动等。今年1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，中国公安部派出工作组，将陈志从柬埔寨金边押解回国。
最Hit
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
2026-07-26 12:00 HKT
台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮
2026-07-26 14:19 HKT