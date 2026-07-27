国产科幻片︱《群星闪耀时》内地上映两日深夜突遭抽起  暑期至少6片撤档

暑假向来是电影业的黄金档期，不少家长会携童观影，其中科幻题材尤其备受青睐。然而，国产科幻电影《群星闪耀时》于周六（25日）上映后，仅隔一天便在26日深夜突发公告宣布延期上映，此举引发外界热议与不解。

本片致敬中国航天事业

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电影团队表示，本片承载著对数代航天人的敬意，团队经慎重考量，认为故事需要选择更合适的时机与观众见面，因此决定延期上映。

此外，原定路演及线下活动将全部取消，片方正积极处理退票事宜，并对受影响的观众及影城表达诚挚歉意。

据悉，该片已于7月25日上映。 数据显示，截至7月26日，《群星闪耀时》票房为5866.3万。

根据介绍，《群星闪耀时》由黄建新监制，章笛沙执导，胡晓曦、章笛沙编剧，黄渤、吴磊、高叶、孙阳领衔主演，李乃文、郭涛、杨新鸣特邀主演，杜志国、沈月特邀出演。该影片由由昆山市周庄投资发展集团有限公司、北京大麦娱乐文化有限公司、工夫影业（宁波）有限公司、上海华人影业有限公司等6家公司出品。

据悉，该片以中国航天真实历史为背景，以双线叙事串联起了1970年与2035年两个时空：2035年，返航途中的「星舟二号」飞船被困在巨大的引力场中，航天员郑同舟（黄渤 饰）、刘晨（高叶 饰）、曹洋（孙阳 饰）孤立无援，陷入「迟早会被吞噬」的绝境。命悬一线之际，一段来自1970年的《东方红》旋律重新点燃了他们的求生希望。该片豆瓣开分7.5分，不少观众赞《群星闪耀时》有著国产科幻独一份的家国浪漫。

内地近期有至少6套电影已取消或延期上映，其中包括备受关注的《澎湖海战》、《三心两意》及《森中有林》等，引起各方质疑。

二次上映票房或大打折扣

据内媒报道，有业内人士指出电影改档撤档，主因是片方在商业竞争中失利后，为了避开热门影片的锋芒并争取排片空间，所采取的「及时止损」手段。然而，择期重映对片方而言是不小的经济负担，不仅先前的宣发资源白费，重新上映还得再花费一笔成本重新启动宣传，且二次上映的效果与票房预期往往大打折扣。

另外，亦有声音认为，频繁改档重映实质上是在破坏行业生态。这种「插队竞争」会挤压其他当季影片的排片空间，同时也暴露了制作团队对作品定位与档期判断的不专业，损害电影产业的整体形象。最根本的是，票房终究取决于作品品质，若电影本身质量不过硬，单凭撤档重映也难以扭转颓势。