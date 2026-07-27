Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

菲尔兹奖︱邓煜祖籍河南开封深圳成长 表兄弟姊妹全员保送名校

即时中国
更新时间：09:32 2026-07-27 HKT
发布时间：09:32 2026-07-27 HKT

37岁数学家邓煜上周四夺得被誉为「数学界诺贝尔」的菲尔兹奖。邓煜在深圳成长，但祖籍河南开封，其舅父王文辉透露，他们来自学霸家族，邓煜的表兄弟姊妹全部保送国内外顶尖学府。

相关新闻：菲尔兹奖︱数学家邓煜至爱睇动漫 获悉得奖淡然续睇小说

曾打过围棋职业段位

内地大象新闻引述王文辉回忆，邓煜从小展露天赋，「4岁5岁的样子，那些成本的书就可以看了。」这得益于他的祖母是一位幼稚园老师。「9岁10岁的时候，他的围棋水平已经挺高了，还打过职业段位的升段赛。」

邓煜来自学霸家族。王文辉表示，他们兄妹三个都考上了不错的大学——姐姐（邓煜母亲）考上中山医科大，王文辉自己考上中国科技大学，妹妹考上北京气象学院。父辈也从事教育工作。

到了邓煜这一代，更是全部保送顶尖学府：邓煜取得国际数学奥林匹克竞赛金牌后，保送北京大学，现在是芝加哥大学教授；王文辉的儿子数学竞赛保送中科大，后来是中科院博士、北大博士后，现为中央财经大学老师；王文辉妹妹的孩子计算机竞赛金牌保送北京大学，美国佐治亚理工学院博士毕业。

最Hit
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
政情
3小时前
台风「白海豚」最快周二生成，气象迷指「又强又大」或扑日本。
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
即时国际
14小时前
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
食用安全
22小时前
独家丨方俊突击探访张伟文 再揭护老院新疏忽 疑年半冇冲凉、瞒病情 社署介入料两月内调迁
12:31
独家丨方俊突击探访张伟文 再揭护老院新疏忽 疑年半冇冲凉、瞒病情 社署介入料两月内调迁
影视圈
12小时前
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
生活百科
18小时前
港大校长张翔宣布2028年卸任 称盼重返实验室专注科研 「港大需要新领袖带领变革」
社会
7小时前
台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮
台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮
时事热话
20小时前
蔡楚辉摄
天文台早上9时15分取消黄色暴雨警告信号 红雨清晨一度生效 上午校及全日制学校停课
社会
4小时前
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
时事热话
22小时前
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
影视圈
2026-07-25 18:30 HKT