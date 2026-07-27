菲尔兹奖︱邓煜祖籍河南开封深圳成长 表兄弟姊妹全员保送名校

37岁数学家邓煜上周四夺得被誉为「数学界诺贝尔」的菲尔兹奖。邓煜在深圳成长，但祖籍河南开封，其舅父王文辉透露，他们来自学霸家族，邓煜的表兄弟姊妹全部保送国内外顶尖学府。

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曾打过围棋职业段位

内地大象新闻引述王文辉回忆，邓煜从小展露天赋，「4岁5岁的样子，那些成本的书就可以看了。」这得益于他的祖母是一位幼稚园老师。「9岁10岁的时候，他的围棋水平已经挺高了，还打过职业段位的升段赛。」

邓煜来自学霸家族。王文辉表示，他们兄妹三个都考上了不错的大学——姐姐（邓煜母亲）考上中山医科大，王文辉自己考上中国科技大学，妹妹考上北京气象学院。父辈也从事教育工作。

到了邓煜这一代，更是全部保送顶尖学府：邓煜取得国际数学奥林匹克竞赛金牌后，保送北京大学，现在是芝加哥大学教授；王文辉的儿子数学竞赛保送中科大，后来是中科院博士、北大博士后，现为中央财经大学老师；王文辉妹妹的孩子计算机竞赛金牌保送北京大学，美国佐治亚理工学院博士毕业。