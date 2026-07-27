基因编辑疗法︱6岁女接受试验后死亡 上海卫健委介入调查

国际顶级学术期刊《科学》日前披露，一名6岁女童去年3月在上海交通大学医学院附属新华医院接受基因编辑疗法试验后死亡。死讯一直未被公开报道，相关研究今年2月竟继续发表。上海交大医学院昨日表示，坚决反对违背科研伦理违规开展医学科学研究，已成立专项工作组，对事件全面调查，将根据情况严肃处理。



内媒「新黄河」27日报道，指上海市杨浦区卫生健康委员会工作人员表示，相关部门的工作人员已经在介入跟进。此前，「新黄河」多次尝试联系涉事的科研团队均未获回应。

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接受治疗后一周死亡

《科学》与知名学术诚信监督平台撤稿观察（Retraction Watch）23日联合披露，去年3月24日，一名6岁女童在新华医院接受了一项基因编辑疗法的IIT（研究者发起的临床研究），经脊髓液注射病毒载体靶向脑部。随后女童在一周内死亡。

医院内部评估认为，女童死因是血栓性微血管病，与基因编辑治疗存在明确关联。

该女童患有一种由基因突变导致的神经发育性疾病，主要表现为语言、认知和运动发育迟缓，但通常不直接危及生命。女童家属经患者交流群联系到研究团队负责人仇子龙，自筹约86万美元（约674万港元）资助该试验。

上海交通大学医学院昨表示：针对近日网络上关于我院研究人员仇某某发表的相关医学研究论文，以及附属新华医院开展的一宗临床研究的相关报道，医学院高度重视，已成立专项工作组，对事件进行全面调查，感谢社会各界的关心与监督。

