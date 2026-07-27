中日关系︱央视今播钓鱼岛纪录片 揭日本明抢暗窃谋划

中日关系紧张之际，由中央广播电视总台摄制的大型纪录片《钓鱼岛：波涛下的真相》，今日起一连五集面向全球播出。据介绍，该片通过口述历史、专家解读、文献梳理等，强调钓鱼岛「自古以来就是中国领土」，并「揭露日本明抢暗窃的十年谋划」。

直击日方法律漏洞

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据央视新闻报道，本月27日至31日，《钓鱼岛：波涛下的真相》将在CGTN英语频道13:30档五集连播。另外，7月27日CGTN纪录频道4:00档、8月2日央视纪录频道（CCTV-9）22:05档将播出75分钟纪录电影版。

该片以时间为序，分「顺风相送」「窃岛真相」「私相授受」「搁置争议」「无惧风浪」五集，「层层递进呈现跨越时间与空间的主权证据链，揭露日本明抢暗窃的十年谋划，解读日本从『以邻为伴』到『以邻为壑』的演变轨迹，直击美日勾连下的法律漏洞」。

报道称，台湾宜兰县渔民的回忆、600多年前航海文献的记载、中琉历史文献上的墨迹、世界各国古地图上的标注，均使「钓鱼岛自古以来就是中国的固有领土」的结论不言自明。

